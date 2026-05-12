Descobrimos uma nova forma de tirar o ovo cozido da panela sem queimar as mãos

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Há truques de cozinha que parecem demasiado simples para serem verdade, mas acabam por facilitar mesmo a vida. Foi o caso de uma dica partilhada pela criadora de conteúdos Bárbara Cabral Moreira, que conta com cerca de 390 mil seguidores no Instagram.

Conhecida como @sorrialista nas redes sociais, a criadora de conteúdos revelou um método inesperado para retirar ovos cozidos da panela sem risco de queimaduras, e tudo com um utensílio que já existe em muitas cozinhas.

Basta utilizar o batedor de bolos, colocá-lo dentro da água quente e pressionar suavemente o ovo cozido. Com este movimento, o ovo sai facilmente da água, evitando o contacto direto com o líquido a ferver e reduzindo o risco de acidentes.