Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los

Diga adeus às manchas de queimado na panela com este método caseiro
Há 2h e 23min
Com o uso frequente, é natural que as panelas acumulem gordura e acabem por ganhar marcas de queimado, sobretudo na base e nas laterais. Estas manchas escuras tornam a limpeza mais difícil e levam muitas pessoas a recorrer a esfregões agressivos ou produtos químicos fortes, que podem acabar por danificar a superfície.

No entanto, existe um truque que permite limpar uma panela queimada sem riscar e sem fazer grande esforço. O site El Cronista partilhou uma dica super eficiente. A solução passa por utilizar ingredientes comuns em qualquer cozinha, como bicarbonato de sódio, vinagre branco e água quente. A reação natural entre o bicarbonato e o vinagre ajuda a soltar a gordura e a sujidade incrustada, facilitando a remoção das manchas sem necessidade de esfregar com força.

O processo consiste em aplicar o bicarbonato na zona queimada, juntar o vinagre e deixar atuar durante alguns minutos. Depois, basta esfregar suavemente com uma esponja não abrasiva e enxaguar com água quente, que ajuda a eliminar os resíduos e a devolver um aspeto mais limpo à panela.

Para evitar que este tipo de queimaduras volte a acontecer, os especialistas aconselham limpar a panela após cada utilização, evitar derrames sobre o fogão aceso e cozinhar, sempre que possível, em lume médio ou baixo. 

