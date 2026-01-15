Facebook Instagram
Esqueça os cestos e as estantes: é assim que deve guardar o papel higiénico na casa de banho

Manter o papel higiénico organizado sem ocupar espaço é possível com uma solução super simples e cada vez mais popular nas casas de banho pequenas
IOL
Há 2h e 44min
Papel higiénico
Papel higiénico
Foto: Erik Mclean, Unsplash
Manter a casa de banho organizada pode ser um verdadeiro desafio, sobretudo quando o espaço é reduzido. O papel higiénico é um dos itens essenciais, mas também um dos que mais facilmente cria desordem quando fica empilhado em cestos no chão ou em estantes demasiado visíveis. No entanto, existe uma solução super prática e discreta que dispensa completamente estas opções tradicionais.

A dica foi partilhada pela página Hunker: em vez de cestos ou prateleiras, a alternativa passa por utilizar organizadores suspensos, como os clássicos organizadores de sapatos que se colocam atrás da porta ou no interior do móvel do lavatório. Esta solução, para além de económica, permite aproveitar áreas que normalmente ficam desaproveitadas, mantendo os rolos sempre acessíveis, mas fora do campo de visão.

Uma das grandes vantagens deste método é a higiene. Ao contrário dos cestos colocados no chão, o papel higiénico fica protegido da humidade, de salpicos de água e do pó, algo especialmente importante em casas de banho pequenas. Para além disso, os compartimentos individuais ajudam a manter tudo organizado e evitam que os rolos se espalhem.

Outro ponto forte é a versatilidade. Se sobrar espaço no organizador, pode ser usado para guardar toalhas pequenas, produtos de limpeza, toalhitas ou outros artigos do dia a dia, libertando as bancadas e contribuindo para um ambiente mais limpo e harmonioso.

Para quem não quer fazer furos na parede nem investir em móveis adicionais, esta solução destaca-se pela facilidade de instalação e pelo baixo custo. 

