Pedra branca: o produto à venda na Mercadona e no Leroy Merlin que deixa os alumínios como novos

Este é o produto que promete deixar os alumínios a brilhar como novos e está à venda na Mercadona e na Leroy Merlin
IOL
Hoje às 16:50
Quase toda a gente o faz, mas este alimento nunca deve ser guardado ao pé das batatas

A “pedra branca” tornou-se um verdadeiro fenómeno nas rotinas de limpeza. À venda em lojas como a Mercadona e a Leroy Merlin, este produto multifunções promete devolver o brilho a superfícies de alumínio, aço inoxidável, azulejos, loiça, e até sapatos.

Com uma textura semelhante a uma pasta sólida, a pedra branca é composta por ingredientes naturais e biodegradáveis, o que a torna uma opção ecológica e segura para usar em casa. Basta humedecer uma esponja, passar no produto e aplicar diretamente na superfície a limpar. O resultado? Superfícies reluzentes e livres de gordura, manchas ou oxidação.

Além da sua eficácia, o preço acessível e a versatilidade têm feito deste produto um indispensável nas casas portuguesas, especialmente entre quem procura soluções práticas para a limpeza diária.

