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Peixe grelhado
Peixe grelhado

Grelhou peixe em casa e não sabe como remover o cheiro? Faça isto
IOL
Há 35 min
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Com este truque já não vai ter de se preocupar mais com o cheiro do peixe grelhado na cozinha

Está a começar a época do verão e com ele vem também os grelhados. Mesmo com as janelas abertas e a cozinha bem arejada, o cheiro a peixe grelhado tende a permanecer durante horas. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a neutralizar os odores e a deixar o ambiente mais agradável.

A dica foi partilhada pela página de TikTok @purewow e recorre a ingredientes comuns que provavelmente já tem na despensa.

1. Neutralize os odores com vinagre branco

O vinagre branco é conhecido pelas suas propriedades desodorizantes. Para reduzir o cheiro a peixe, coloque uma taça com vinagre branco sobre a bancada da cozinha e deixe-a atuar durante algumas horas. Se o odor for mais intenso, pode deixá-la durante toda a noite. O vinagre ajuda a absorver os cheiros, deixando o espaço mais fresco.

2. Perfume a cozinha com aromas naturais

Depois de eliminar os odores, pode devolver um aroma agradável à cozinha com uma mistura simples:

  • Coloque algumas raspas de limão numa panela com água a ferver;
  • Junte paus de canela e um pouco de gengibre fresco;
  • Deixe a mistura ferver em lume brando durante cerca de 15 minutos.
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O aroma cítrico do limão, combinado com as notas quentes da canela e do gengibre, ajuda a perfumar a divisão de forma natural e agradável.

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