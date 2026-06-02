Grelhou peixe em casa e não sabe como remover o cheiro? Faça isto

Está a começar a época do verão e com ele vem também os grelhados. Mesmo com as janelas abertas e a cozinha bem arejada, o cheiro a peixe grelhado tende a permanecer durante horas. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a neutralizar os odores e a deixar o ambiente mais agradável.
A dica foi partilhada pela página de TikTok @purewow e recorre a ingredientes comuns que provavelmente já tem na despensa.
1. Neutralize os odores com vinagre branco
O vinagre branco é conhecido pelas suas propriedades desodorizantes. Para reduzir o cheiro a peixe, coloque uma taça com vinagre branco sobre a bancada da cozinha e deixe-a atuar durante algumas horas. Se o odor for mais intenso, pode deixá-la durante toda a noite. O vinagre ajuda a absorver os cheiros, deixando o espaço mais fresco.
2. Perfume a cozinha com aromas naturais
Depois de eliminar os odores, pode devolver um aroma agradável à cozinha com uma mistura simples:
- Coloque algumas raspas de limão numa panela com água a ferver;
- Junte paus de canela e um pouco de gengibre fresco;
- Deixe a mistura ferver em lume brando durante cerca de 15 minutos.
O aroma cítrico do limão, combinado com as notas quentes da canela e do gengibre, ajuda a perfumar a divisão de forma natural e agradável.