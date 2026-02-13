Facebook Instagram
Dicas

Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque

É isto que deve fazer sempre que usa a película antiaderente
IOL
Há 2h e 19min
Pelicula
Pelicula
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros

Há pequenas frustrações do dia a dia que se repetem em muitas cozinhas e a película antiaderente é uma delas. Quantas vezes a ponta desaparece, cola-se a si própria ou fica impossível de encontrar, obrigando a perder tempo a tentar descolar camada após camada?

Foi precisamente para resolver este problema que a criadora de conteúdos Luci Pacheco partilhou uma dica simples que promete mudar rotinas.

No vídeo, mostra que o segredo está na forma como se termina a utilização da película. Depois de retirar a quantidade necessária e tapar o recipiente, o truque é esticar mais um pouco do rolo. Em vez de cortar imediatamente na caixa, deve enrolar essa ponta extra novamente no próprio rolo da película.

Só depois se corta com uma tesoura. Desta forma, a extremidade fica enrolada e visível, pronta a agarrar na próxima utilização.

 

RELACIONADOS
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Manchas de desodorizante nas t-shirts? Experimente fazer isto antes de lavar
Sente a mente mais clara e mais concentração depois de fazer exercício? Ciência explica agora porque isso acontece
Mais Vistos
00:02:41
1ª Companhia
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
tvi
00:01:47
1ª Companhia
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
tvi
00:01:30
1ª Companhia
Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir
tvi
00:01:26
1ª Companhia
Filipe Delgado pergunta ao Instrutor Chefe porque é que ele está triste a resposta é hilariante
tvi
Destaques IOL
Dicas
Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque
Guarda-chuva
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Saude
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Novidades
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Mais Lidas
Impostos
É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa
cnn
Tanya
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
Pedro Jorge
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»
Kelly Lopes
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso
FC Porto
FOTOS: FC Porto lança camisola em homenagem a Pinto da Costa
maisfutebol
USS Gerald R. Ford
Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente
cnn