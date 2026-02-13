Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque

Há pequenas frustrações do dia a dia que se repetem em muitas cozinhas e a película antiaderente é uma delas. Quantas vezes a ponta desaparece, cola-se a si própria ou fica impossível de encontrar, obrigando a perder tempo a tentar descolar camada após camada?
Foi precisamente para resolver este problema que a criadora de conteúdos Luci Pacheco partilhou uma dica simples que promete mudar rotinas.
No vídeo, mostra que o segredo está na forma como se termina a utilização da película. Depois de retirar a quantidade necessária e tapar o recipiente, o truque é esticar mais um pouco do rolo. Em vez de cortar imediatamente na caixa, deve enrolar essa ponta extra novamente no próprio rolo da película.
Só depois se corta com uma tesoura. Desta forma, a extremidade fica enrolada e visível, pronta a agarrar na próxima utilização.