É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele

Fazer o perfume durar horas na pele pode ser mais simples do que parece
Hoje às 15:30
Mulher a por perfume
Rebeca Caldeira partilha dica de milhões para tirar as nódoas de desodorizante das camisolas

Há perfumes que, por mais borrifadelas que se façam, acabam por desaparecer ao longo do dia. Para quem procura uma solução simples e eficaz, surgiu uma dica que promete prolongar a duração da fragrância na pele durante várias horas.

A criadora de conteúdos @sandylisboaa partilhou no Instagram um truque usado por hospedeiras de bordo para manter o perfume intenso por muito mais tempo. O segredo está numa mistura fácil de preparar e prática para transportar no dia a dia.

Segundo explica, basta colocar vaselina numa pequena caixa que possa ser levada dentro da mala e borrifar o perfume preferido diretamente sobre a vaselina. Depois, é só mexer até formar uma espécie de pasta perfumada.

No momento de aplicar, deve colocar uma pequena quantidade dessa mistura em zonas estratégicas, como os pulsos e o pescoço. A vaselina ajuda a fixar a fragrância na pele, evitando que evapore rapidamente.

 

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»