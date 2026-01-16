É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele

Há perfumes que, por mais borrifadelas que se façam, acabam por desaparecer ao longo do dia. Para quem procura uma solução simples e eficaz, surgiu uma dica que promete prolongar a duração da fragrância na pele durante várias horas.

A criadora de conteúdos @sandylisboaa partilhou no Instagram um truque usado por hospedeiras de bordo para manter o perfume intenso por muito mais tempo. O segredo está numa mistura fácil de preparar e prática para transportar no dia a dia.

Segundo explica, basta colocar vaselina numa pequena caixa que possa ser levada dentro da mala e borrifar o perfume preferido diretamente sobre a vaselina. Depois, é só mexer até formar uma espécie de pasta perfumada.

No momento de aplicar, deve colocar uma pequena quantidade dessa mistura em zonas estratégicas, como os pulsos e o pescoço. A vaselina ajuda a fixar a fragrância na pele, evitando que evapore rapidamente.