Já abriu uma nova piscina de água do mar aquecida em Portugal. E a entrada é gratuita

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Há uma nova razão para visitar o litoral de Vila Nova de Gaia neste verão. A Praia de Canide Norte, na freguesia de Canidelo, abriu ao público uma piscina de água do mar aquecida, uma infraestrutura que pretende oferecer uma alternativa aos banhos no oceano, sobretudo para quem prefere águas mais calmas.

A grande novidade está precisamente na temperatura da água. A piscina é aquecida através de painéis solares, uma solução sustentável que permite manter a água do mar a uma temperatura mais agradável, sem recorrer a sistemas convencionais de aquecimento.

Com cerca de 20 metros de comprimento por 25 metros de largura e uma profundidade máxima de um metro, o espaço foi pensado para proporcionar um mergulho confortável e em segurança, sem a ondulação característica do mar.

Localizada junto à Praia de Canide Norte, uma das praias mais procuradas do concelho de Vila Nova de Gaia, esta nova infraestrutura surge como mais uma opção para famílias com crianças, pessoas mais velhas ou para quem simplesmente prefere desfrutar da água do mar num ambiente mais tranquilo.