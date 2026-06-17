A maioria das pessoas aplica o protetor solar de forma errada. Especialista explica a regra dos 'dois dedos'

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Com a chegada do verão e das temperaturas mais elevadas, o uso de protetor solar torna-se ainda mais importante. No entanto, muitas pessoas continuam a cometer um erro comum: aplicar uma quantidade insuficiente do produto, comprometendo a proteção da pele.

De acordo com o site Telva, a engenheira química Cristina Carvajal, conhecida nas redes sociais pelos seus conteúdos sobre cosmética, explica "um protetor solar só funciona se for aplicado na quantidade necessária". Para ajudar os consumidores, os especialistas recomendam seguir a chamada regra dos dois dedos.

O método é simples: basta colocar duas linhas de protetor solar ao longo do dedo indicador e do dedo médio. Esta quantidade é considerada suficiente para proteger o rosto e as orelhas.

Mas não basta aplicar o produto apenas uma vez. Os dermatologistas recomendam reaplicar o protetor solar a cada duas horas, especialmente durante períodos de maior exposição ao sol. A reaplicação deve ser feita ainda mais cedo após idas ao mar, à piscina ou em situações de transpiração intensa.

Os especialistas alertam também que um fator de proteção elevado não substitui a quantidade correta de produto. Ou seja, um protetor com SPF 50 não garante proteção máxima se for aplicado em pouca quantidade.

Para proteger verdadeiramente a pele dos danos causados pelos raios solares, é essencial aplicar uma quantidade adequada de protetor e renová-la regularmente ao longo do dia.