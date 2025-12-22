Facebook Instagram
Estas são as três cores que transmitem respeito, segundo a psicologia

Especialistas em psicologia das cores afirmam que certas tonalidades podem aumentar a perceção de respeito, autoridade e confiança
IOL
Hoje às 13:50
Pessoa confiante
Pessoa confiante
Foto: freepik
Pessoas que parecem mais novas depois dos 60 costumam ter estes hábitos, garante a psicologia

A psicologia das cores tem revelado que certas tonalidades podem influenciar a forma como somos percebidos em contextos sociais e profissionais. Estudos recentes apontam que azul marinho, cinza carvão e bordeaux, são as cores mais associadas ao respeito, autoridade e presença emocional.

Citado pelo site Vía País, o azul marinho transmite credibilidade e liderança tranquila, sendo ideal para reuniões ou situações em que se pretende passar confiança sem agressividade. O cinza carvão está ligado à firmeza, disciplina e autocontrolo, reforçando a cooperação e o respeito em equipas e negociações. Já o bordeaux, um vermelho escuro e sofisticado, combina intensidade emocional com elegância e determinação, transmitindo carácter forte sem ser agressivo.

Segundo especialistas, utilizar estes tons no guarda-roupa, acessórios ou mesmo na decoração de espaços de trabalho pode aumentar a perceção de autoridade e profissionalismo, criando uma presença mais sólida e confiável.

A escolha correta das cores, aliada à maturidade emocional e à comunicação não verbal, torna-se assim uma ferramenta poderosa para quem quer inspirar respeito e confiança em qualquer contexto.

