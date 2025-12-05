Aquecedores: esta é a alternativa aos radiadores a óleo recomendada pela DECO

Festa da empresa, consoada ou final do ano: rival da Primark arrasa com peças em lantejoulas

Nestes dias frios, tudo o que apetece é ter uma casa quente e confortável. Porém, nem todas as habitações estão preparadas com lareiras ou sistemas de aquecimento eficientes, o que leva muitos consumidores a recorrer a aquecedores portáteis. A DECO PROtestealerta, no entanto, que alguns destes aparelhos podem fazer disparar a fatura da luz e há alternativas mais económicas a considerar.

Segundo a associação de defesa do consumidor, os aquecedores portáteis, como termoventiladores, convectores, emissores térmicos ou radiadores a óleo, continuam entre os mais procurados devido ao preço acessível. Ainda assim, são precisamente estes equipamentos que mais contribuem para o aumento do consumo energético e apresentam um impacto ambiental considerável.

Em casas antigas, onde a humidade é maior e o frio se infiltra facilmente, nem sempre é possível instalar janelas eficientes ou reforçar o isolamento térmico. Nestes casos, a escolha do sistema de aquecimento é crucial para garantir conforto sem comprometer o orçamento.

Ar condicionado e salamandras a pellets: opções mais económicas

Embora práticos e fáceis de utilizar, os aquecedores portáteis revelam-se pouco eficientes para aquecimentos prolongados. A DECO PROteste sublinha que, apesar de aquecerem rapidamente o espaço à volta do utilizador, o consumo elevado traduz-se numa fatura elétrica pesada quando usados com regularidade.

Como alternativa, o ar condicionado e as salamandras a pellets destacam-se pela maior eficiência e menor custo anual. Um ar condicionado pode representar uma poupança de cerca de 110 euros por ano face a um termoventilador, enquanto uma salamandra a pellets permite economizar aproximadamente 96 euros. Também no impacto ambiental se notam diferenças: o ar condicionado reduz as emissões de CO2 em cerca de 206 quilos anuais, e a salamandra é considerada praticamente neutra.

Para quem apenas necessita de aquecimento pontual, os aquecedores portáteis mantêm utilidade — desde que usados de forma moderada e inteligente. Apostar em modelos com temporizador, ou recorrer a temporizadores externos, pode ajudar a evitar desperdícios.

Já para quem precisa de aquecimento frequente e prolongado, o investimento inicial em equipamentos mais eficientes compensa a médio prazo, tanto na poupança como no conforto. Além disso, o ar condicionado tem a vantagem de funcionar também como solução de arrefecimento durante o verão.