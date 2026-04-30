Muitos portugueses continuam a fazer isto na cozinha e pode sair caro, alertam especialistas

Desentupir o ralo do lava-loiça é mais simples do que imagina. Só precisa disto

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Deitar gordura pelo ralo continua a ser um dos erros presente em muitas casas e também um dos que mais prejuízos pode causar nas canalizações. Apesar de parecer uma solução prática no momento da cozinha, especialistas alertam que este hábito pode levar a entupimentos graves e custos elevados de reparação.

Assim que entra nas tubagens, a gordura começa a arrefecer e a solidificar, aderindo às paredes dos canos. Com o tempo, esta acumulação reduz o espaço de passagem da água e pode provocar bloqueios persistentes.

Citado pelo site Real Simple, segundo os profissionais da área, mesmo o uso de água quente ou detergente não resolve o problema, apenas empurra a gordura mais para dentro do sistema, onde acaba por voltar a solidificar. “A gordura reveste o interior dos canos e contribui para o seu estreitamento, criando entupimentos difíceis de remover”, acrescenta o canalizador John Akhoian, da Rooter Hero Plumbing & Air.

O impacto não se limita às casas. Em redes de saneamento urbano, a acumulação de gordura é uma das principais causas de bloqueios e derrames de esgotos, com custos significativos para as cidades.

Para evitar estes problemas, os especialistas recomendam algumas práticas simples: deixar a gordura arrefecer antes de a eliminar, colocá-la num recipiente fechado e deitar no lixo, ou absorver pequenas quantidades com papel antes de lavar a loiça. Quando solidificada, pode ser raspada diretamente para o lixo.

Também é importante evitar despejar no ralo alimentos com elevado teor de gordura, como manteiga, natas, molhos cremosos ou restos de comida com óleo.