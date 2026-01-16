Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

As nódoas de desodorizante são um problema comum e difícil de eliminar, sobretudo em camisolas claras. Para ajudar a resolver esta dor de cabeça doméstica, a criadora de conteúdos Rebeca Caldeira partilhou uma dica super útil que promete devolver às peças o seu aspeto original.

A solução passa pela utilização do Aditivo Tira Nódoas Vanish Oxi Action White, um produto fácil de encontrar em supermercados comuns. Antes de iniciar o processo, a criadora de conteúdos alerta para a importância de utilizar luvas, de forma a proteger a pele durante a aplicação.

O método é simples: basta colocar uma pequena quantidade do produto num borrifador e aplicar diretamente sobre a nódoa de desodorizante. Depois de borrifar, deve deixar o produto atuar durante cerca de cinco minutos e, de seguida, esfregar a zona afetada.

Após este passo, a camisola deve ser colocada na máquina de lavar, escolhendo o programa para sintéticos, durante pelo menos uma hora, com a temperatura entre 30 e 40 graus.

Este truque ajuda a eliminar eficazmente as nódoas mais persistentes, sendo uma alternativa prática para prolongar a vida das camisolas e evitar que acabem no lixo.