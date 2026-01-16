Facebook Instagram
Dicas

Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?

Uma dica que ficou rapidamente viral nas redes sociais. Veja aqui
IOL
Hoje às 15:25
Manchas
Manchas
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

As nódoas de desodorizante são um problema comum e difícil de eliminar, sobretudo em camisolas claras. Para ajudar a resolver esta dor de cabeça doméstica, a criadora de conteúdos Rebeca Caldeira partilhou uma dica super útil que promete devolver às peças o seu aspeto original.

A solução passa pela utilização do Aditivo Tira Nódoas Vanish Oxi Action White, um produto fácil de encontrar em supermercados comuns. Antes de iniciar o processo, a criadora de conteúdos alerta para a importância de utilizar luvas, de forma a proteger a pele durante a aplicação.

O método é simples: basta colocar uma pequena quantidade do produto num borrifador e aplicar diretamente sobre a nódoa de desodorizante. Depois de borrifar, deve deixar o produto atuar durante cerca de cinco minutos e, de seguida, esfregar a zona afetada.

Após este passo, a camisola deve ser colocada na máquina de lavar, escolhendo o programa para sintéticos, durante pelo menos uma hora, com a temperatura entre 30 e 40 graus.

Este truque ajuda a eliminar eficazmente as nódoas mais persistentes, sendo uma alternativa prática para prolongar a vida das camisolas e evitar que acabem no lixo.

 

RELACIONADOS
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado
Desentupir o cano do lava-louça nunca foi tão fácil: este produto faz milagres em poucos minutos
Andamos todos a usar de forma errada a almofada de viagem e nem sabíamos
Esqueça os cestos e as estantes: é assim que deve guardar o papel higiénico na casa de banho
Depois dos 55, estes 5 exercícios melhoram mais o tónus muscular do que levantar pesos
Nunca coloque os panos de microfibra na máquina de lavar a roupa. É isto que deve fazer
Mais Vistos
00:01:50
Renata Reis reaparece de lágrimas nos olhos: "Não sei por onde começar"
selfie
00:00:54
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é a nova Céline Dion?
selfie
00:02:33
V+ Fama
Família real espanhola de luto: «Foi com profunda tristeza e pesar que o Palácio da Zarzuela comunicou a notícia»
tvi
00:03:58
1ª Companhia
Tenso! Rodrigo Castelhano lança ameaça a Filipe Delgado: «Estou-te já a avisar»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Meteorologia
Temos más notícias... neve e temperaturas negativas para os próximos dias
versa
Flavio Furtado
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
Habitação
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Europeu Andebol
Com carimbo de Kiko e Martim: Portugal entra a ganhar no Europeu de andebol
maisfutebol
Jéssica Vieira
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido
Liliana
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»