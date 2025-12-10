Pouco tempo para cozinhar? Nutricionista aconselha estas três refeições completas e nutritivas do Continente

Os dias apressados pedem soluções rápidas, práticas e que não comprometam a alimentação. Foi precisamente a pensar nisso que a nutricionista Teresa Valadar destacou as novas refeições da gama Continente Equilíbrio.
São opções completas, equilibradas e acessíveis, perfeitas para quando não há tempo para cozinhar e cada uma custa apenas 2,99 euros.
A marca lançou três novas refeições prontas, cada uma com proteína, hidratos de carbono e legumes, pensadas para quem procura conveniência sem abdicar da nutrição.
Novidades da gama Continente Equilíbrio:
- Massa de pescada com molho Chimichurri – 396 kcal e 20 g de proteína por porção
- Almôndegas vegetais com cereais e molho Cajun – 426 kcal e 18 g de proteína por porção
- Arroz de frango com molho de manga e caril – 334 kcal e 19 g de proteína por porção