Pouco tempo para cozinhar? Nutricionista aconselha estas três refeições completas e nutritivas do Continente

Os dias apressados pedem soluções rápidas, práticas e que não comprometam a alimentação. Foi precisamente a pensar nisso que a nutricionista Teresa Valadar destacou as novas refeições da gama Continente Equilíbrio.

São opções completas, equilibradas e acessíveis, perfeitas para quando não há tempo para cozinhar e cada uma custa apenas 2,99 euros.

A marca lançou três novas refeições prontas, cada uma com proteína, hidratos de carbono e legumes, pensadas para quem procura conveniência sem abdicar da nutrição.

Novidades da gama Continente Equilíbrio: