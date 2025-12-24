Facebook Instagram
Nunca diga estas 6 coisas durante o jantar de Natal, alertam especialistas em etiqueta

Especialistas em etiqueta explicam o que nunca deve dizer durante o jantar de Natal
IOL
Há 2h e 11min
Mesa de Natal
Mesa de Natal
Foto: freepik
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta

No Natal, quando a família se junta à volta da mesa, é natural que surjam diversos temas de conversa, mas alguns podem acabar por criar desconforto ou discussões

A pensar nisso, em declarações ao site da Martha Stewart, especialistas em etiqueta e organização de eventos, partilham os seis assuntos que nunca deve abordar à mesa durante as festas para evitar momentos de tensão.

1. Peso e dieta
Nunca comente alterações de peso ou questiona o que os convidados estão a comer. Comentários sobre aparência ou escolhas alimentares podem constranger e criar desconforto.

2. Relacionamentos
Evite perguntar sobre namoro, estado civil ou vida amorosa de familiares e amigos. Este tipo de assunto pode ser sensível e colocar as pessoas em situações desconfortáveis.

3. Política
Debates políticos acalorados devem ser evitados. A diversidade de opiniões pode gerar tensão e transformar a ceia num momento desagradável.

4. Estudos e carreira
Não pressione adolescentes ou jovens adultos com perguntas sobre faculdade, empregos ou planos futuros. A época de festas deve ser um descanso do stress do dia a dia.

5. Álcool
Respeite quem escolhe não beber. Não questione nem pressione os convidados; assegure apenas que existam opções não alcoólicas disponíveis.

6. Gravidez e planeamento familiar
Assuntos sobre gravidez ou planos familiares são muito sensíveis. Podem causar constrangimento ou emoções fortes, por isso nunca deve ser o que traz o tema à mesa.

 

