As suas calças de ganga estão a perder a cor? O problema pode estar nisto

O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa

É uma falta de higiene, mas a maioria das pessoas ficam meses e meses sem fazer isto à máquina de lavar roupa

Este é o tempo máximo que deve usar o mesmo pijama, segundo especialistas

As calças de ganga são uma das peças mais usadas no dia a dia, mas há um problema comum que muitas pessoas acabam por notar com o tempo: a perda de cor.

Citado pelo site Real Simple, segundo especialistas em lavandaria, lavar demasiado pode danificar o tecido. Sendo um material mais resistente, o denim não precisa de ir à máquina com tanta frequência como outras peças. Pelo contrário, espaçar as lavagens ajuda a preservar a cor, a forma e a durabilidade.

De acordo com os especialistas, o ideal é lavar os jeans após cerca de 10 utilizações, ou apenas quando começam a apresentar odores ou sujidade visível. “Se quer manter o aspeto original das calças, deve lavá-las apenas quando necessário”, defendem alguns profissionais da área, sublinhando que os resíduos naturais do corpo não representam, por si só, um risco.

Há também quem vá mais longe e recomende intervalos ainda maiores, como lavagens de seis em seis semanas, especialmente quando o uso não é diário. Nestes casos, técnicas como arejar ao ar livre ou até colocar as calças no congelador podem ajudar a eliminar odores temporariamente.

Para além da frequência, a forma como se lavam também faz diferença. Os especialistas aconselham lavar as calças do avesso, com água fria e evitar a máquina de secar, já que o calor pode danificar as fibras e reduzir a elasticidade.