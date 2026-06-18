Especialistas alertam: há uma razão importante para lavar sempre a roupa nova antes de a usar

Comprar uma peça de roupa nova e estreá-la de imediato é um hábito comum. No entanto, os especialistas alertam que pode ser uma boa ideia passar primeiro pela máquina de lavar.
Segundo o site The Australian Women's Health, apesar de parecer limpa, a roupa nova pode conter resíduos de produtos químicos utilizados durante o fabrico, como corantes e substâncias aplicadas para evitar vincos. Em alguns casos, estes compostos podem provocar irritações, comichão ou reações alérgicas, sobretudo em pessoas com pele mais sensível.
Para além disso, as peças passam por várias etapas até chegarem às lojas e podem ter sido experimentadas por outras pessoas, acumulando germes, bactérias e outras partículas indesejadas.
O alerta estende-se também à roupa em segunda mão. Embora seja uma opção cada vez mais popular, pode conter vestígios de pó, suor, detergentes, ácaros ou até bolor, caso tenha sido armazenada em locais húmidos.
Por isso, os especialistas recomendam lavar sempre a roupa antes da primeira utilização, seguindo as instruções da etiqueta.