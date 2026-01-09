Facebook Instagram
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos

Descobrimos o produto milagroso que acaba com os vincos das camisolas de uma vez (e não precisa de ferro de engomar)
Há 2h e 11min
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona

Quem nunca se deparou com aquela roupa amarrotada à última hora e teve de ir passar a ferro a correr? Esta tarefa que muitos dispensam, pode agora ficar para trás graças à dica de uma criadora de conteúdos Joana Lulu.

Foi através do seu Instagram que a criadora de conteúdos revelou um spray milagroso que deixa a roupa sem vincos em segundos. Falamos do spray Fix&Go, disponível na Action por apenas 2,98 euros.

Basta aplicar o produto sobre a peça, esperar alguns segundos, esticar ligeiramente o tecido e fica pronta a vestir. Por ser prático e portátil, pode levá-lo no carro, para aquelas camisas ou t-shirts que acabam por ficar amarrotadas durante a viagem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LULU (@joanaalulu)

