Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina

Especialistas alertam para este hábito que muitos têm e não deviam
Há 1h e 1min
Mulher a tirar roupa da máquina de lavar

Fotografia: Freepik

Com a correria do dia a dia e tantas tarefas em simultâneo, é fácil esquecer a roupa dentro da máquina depois de terminada a lavagem. A dúvida é comum: será seguro deixar as peças húmidas ali durante várias horas?

De acordo com o site La Razon, uma especialista explica que a roupa pode permanecer na máquina até cerca de 10 horas, desde que o tambor se mantenha fechado. Dentro desse período, as peças podem depois ser colocadas a secar ou, se necessário, passar por um ciclo rápido de enxaguamento para recuperar a frescura.

O problema começa quando esse tempo é ultrapassado. A humidade acumulada cria o ambiente ideal para o aparecimento de odores desagradáveis, como o cheiro a mofo, e pode ainda afetar a textura e a durabilidade dos tecidos. Além disso, a roupa pode ficar mais áspera ao toque e provocar desconforto ou reações em peles mais sensíveis.

Caso o mau cheiro já esteja instalado, a melhor solução é voltar a lavar a roupa, usando detergente e, se possível, um aliado natural como vinagre branco ou bicarbonato de sódio, conhecidos por ajudarem a neutralizar odores. Atenção também à temperatura da água e às instruções das etiquetas, sobretudo no caso de tecidos delicados.

Para evitar este tipo de situação, o ideal é retirar a roupa da máquina assim que o programa termina e colocá-la a secar num espaço arejado ou ao ar livre. Este hábito simples ajuda a preservar a frescura das peças, previne odores indesejados e contribui para uma maior durabilidade da roupa.

