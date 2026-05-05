Nunca faça isto quando compra roupa nova, alertam especialistas

Quer poupar na fatura de eletricidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

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Usar roupa nova sem a lavar pode parecer inofensivo, mas especialistas alertam que esse hábito pode expor o corpo a substâncias químicas, bactérias e até parasitas.

Citado pelo site The Independent, de acordo com vários especialistas em saúde e segurança têxtil, muitas peças de vestuário passam por processos industriais que envolvem químicos usados para conservar, tingir ou dar acabamento aos tecidos. Entre eles estão corantes sintéticos, como os corantes azo, que podem provocar irritações na pele e, em alguns casos, estão associados a riscos para a saúde. Também podem estar presentes substâncias como o formaldeído, utilizado para evitar vincos e aumentar a durabilidade da peça.

Para além dos químicos, o processo de produção e transporte das roupas pode envolver a utilização de metais pesados como cádmio, arsénio e crómio, assim como outros compostos conhecidos por permanecerem no ambiente durante longos períodos. Em alguns casos, estudos já identificaram a presença de chumbo em peças destinadas a crianças.

Outro ponto de atenção prende-se com a circulação das peças antes de chegarem ao consumidor final. Roupas novas podem ser experimentadas por várias pessoas em loja, o que aumenta a possibilidade de contacto com bactérias como Staphylococcus e E. coli, e até vírus respiratórios.

Há ainda a possibilidade, embora menos comum, de transferência de parasitas como piolhos ou ácaros através da experimentação de roupa em espaços comerciais.

Por estes motivos, especialistas recomendam uma medida simples: lavar sempre a roupa nova antes de a usar pela primeira vez. Um gesto básico que pode reduzir significativamente a exposição a substâncias indesejadas e melhorar a segurança no contacto com a pele.