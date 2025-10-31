Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação

Ter uma boa ligação à internet é essencial, sobretudo numa altura em que quase tudo, do trabalho às comunicações, depende do Wi-Fi. No entanto, nem sempre o problema está na operadora: por vezes, é o sítio onde o router está instalado que compromete o sinal.

De acordo com o site El Cronista, especialistas explicam que o router deve ser colocado num ponto central da casa e numa zona alta, para que o sinal se distribua melhor. Para além disso, há objetos comuns que podem enfraquecer ou bloquear a ligação.

Eletrodomésticos como micro-ondas, televisores, rádios e aparelhos Bluetooth emitem ondas eletromagnéticas que interferem com o Wi-Fi. Mas há um culpado menos óbvio: os espelhos.

Por conterem partículas metálicas, os espelhos refletem e absorvem parte do sinal, o que pode provocar quebras no funcionamento da internet. Se o router estiver próximo de um espelho grande, é provável que a ligação fique instável e o sinal não chegue a todas as divisões da casa.

A solução é simples: afaste o router de superfícies metálicas, espelhos e eletrodomésticos. Colocá-lo num local aberto, sem obstáculos e a uma altura adequada, pode melhorar significativamente a qualidade da ligação Wi-Fi.