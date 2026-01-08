Salsa, coentros ou hortelã sempre frescos? Este truque simples muda tudo

Quando compramos ervas aromáticas como salsa, coentros ou hortelã, é comum guardá-las no frigorífico tal como vêm do supermercado. No entanto, poucos dias depois, acabam por ficar murchas e sem sabor. A razão pode estar na forma como são armazenadas.

Uma dica simples partilhada pela criadora de conteúdos @docelardabella_, no Instagram, mostra como é possível prolongar significativamente a frescura destas ervas. Segundo explica, o truque passa por controlar a humidade de forma adequada, evitando que as folhas sequem ou apodreçam.

O método é muito fácil de aplicar: depois de abertas, as ervas devem ser enroladas num papel de cozinha, que ajuda a absorver o excesso de humidade, e depois envolvidas em papel de alumínio. Desta forma, cria-se um ambiente equilibrado que mantém as plantas frescas durante mais tempo.