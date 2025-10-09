Facebook Instagram
Como superar um divórcio aos 50 anos: especialistas destacam quatro passos essenciais para recuperar o amor-próprio

Recuperar um divórcio aos 50 anos pode parecer um desafio quase impossível, mas especialistas garantem que é possível reencontrar o equilíbrio e o amor-próprio com estes passos

Há 13 min
Casal a discutir
Passar por um divórcio nunca é fácil. A rutura de uma relação que se acreditava ser para a vida pode gerar sentimentos de fracasso, solidão e incerteza quanto ao futuro.

E embora o fim de um casamento seja um desafio em qualquer fase da vida, aos 50 anos tende a ser ainda mais doloroso, sobretudo para quem acreditava que já tinha encontrado estabilidade emocional.

O site Nueva Mujer partilhou recentemente quatro chaves fundamentais para ajudar quem enfrenta esta fase a reencontrar o equilíbrio, o amor-próprio e a confiança.

O primeiro passo é enfrentar os próprios sentimentos. Segundo os especialistas citados, é essencial reconhecer a dor, permitir-se chorar e expressar o que se sente, em vez de reprimir as emoções. Este processo ajuda a libertar o peso emocional e a preparar o caminho para a superação.

A segunda recomendação é procurar ajuda, seja através de familiares, amigos ou acompanhamento terapêutico. Pedir apoio não deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim como uma atitude de coragem e autocuidado.

Outro ponto destacado é a importância de manter o corpo em movimento, através de exercício físico ou práticas como o ioga. A atividade física contribui para reduzir o stress, aumentar a autoestima e recuperar a sensação de bem-estar.

Por fim, o recomeço pessoal é essencial. Retomar projetos, investir em novos estudos, iniciar um hobby ou aceitar novos desafios pode devolver a motivação e reforçar a perceção de valor próprio. Nunca é tarde para recomeçar, e um divórcio, por mais doloroso que seja, pode também representar uma oportunidade de renovação.

