Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono

Colocar raminhos de alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono, segundo especialistas em Feng Shui.
Hoje às 15:37
Fotografia: Freepik

Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui

Um gesto simples pode fazer a diferença na qualidade do descanso. Segundo especialistas em Feng Shui e bem-estar natural, colocar raminhos de alecrim debaixo da almofada é uma prática que ajuda a harmonizar a energia do quarto e a promover um sono mais tranquilo.

Em declarações ao site Vía País, os especialista revelam que a explicação está nas propriedades da planta, amplamente utilizada na medicina tradicional e na aromaterapia. O alecrim liberta um aroma suave que contribui para reduzir o stress, acalmar a mente e afastar pensamentos repetitivos, facilitando o adormecer, sobretudo para quem tem dificuldade em desligar no final do dia.

Nas práticas energéticas, o alecrim é ainda considerado uma erva protetora, associada à limpeza de energias negativas e à promoção de um descanso mais reparador. Por isso, muitos especialistas recomendam colocá-lo perto da cabeça durante o sono, de forma discreta e natural.

 

