"Levanto-me entre as 11h e 12h e como um dente de alho": atriz de 67 anos revela segredo para viver bem

Cantora e atriz espanhola revela o segredo para viver melhor aos 67 anos. É isto que faz todas as manhãs
IOL
Há 2h e 45min
Aos 67 anos, Lolita Flores, cantora e atriz espanhola, continua a provar que a idade não é barreira para viver com energia e vitalidade. Citada pela revista Clara a artista revelou numa entrevista que mantém uma rotina adaptada ao seu corpo, levantando-se por volta das 11 ou 12 horas e priorizando o descanso, desafiando a ideia de que madrugar é sempre sinónimo de produtividade ou saúde. Para Lolita, ouvir o corpo e respeitar os próprios ritmos é essencial para uma vida equilibrada e feliz.

“A saúde não se mede pela hora a que nos levantamos, mas por como nos sentimos ao fazê-lo”, afirmou a artista, defendendo uma abordagem mais serena ao envelhecimento. Para ela, o descanso deixa de ser luxo e passa a ser uma necessidade, um elemento fundamental para manter vitalidade, bem-estar emocional e energia no dia a dia.

O pequeno-almoço da artista reflete esta filosofia de simplicidade e cuidado diário: todas as manhãs come um dente de alho cru e uma torrada de pão integral com mel e canela. Uma escolha nutritiva que combina propriedades antioxidantes e energéticas, mostrando que pequenos hábitos diários podem ter grande impacto na saúde e na disposição.

Para Lolita, cuidar de si vai muito além da alimentação ou do horário a que acorda. A artista acredita que a verdadeira longevidade e qualidade de vida passam por respeitar os próprios ritmos, manter a mente ativa e adotar gestos simples de autocuidado, reforçando que envelhecer de forma saudável não é uma questão de fórmulas mágicas, mas de atenção e consistência ao longo do tempo.

 

