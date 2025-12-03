Facebook Instagram
Dicas

O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade

Afinal, aquecer comida no micro-ondas faz mal? Químico português explica de uma vez
IOL
Há 2h e 3min
Micro-ondas
Micro-ondas

Photo by Freepik

Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível

A teoria de que aquecer comida no micro-ondas faz mal à saúde continua a ser um tema discutível. Para esclarecer esta dúvida, o químico português , e professor na Universidade de Viena, Nuno Maulide, explicou num vídeo partilhado no Instagram como é que este eletrodoméstico realmente funciona, e porque não há motivo para receios.

Sim, o micro-ondas utiliza radiação, mas é “do tipo certo”. As micro-ondas são radiações não ionizantes, o que significa que não têm energia suficiente para alterar a estrutura química dos alimentos ou provocar qualquer efeito nocivo no organismo. O que fazem é simplesmente pôr as moléculas de água a vibrar. Essa vibração cria atrito e, consequentemente, calor de forma rápida e bastante uniforme.

Segundo o químico, aquecer comida no micro-ondas não só é seguro como pode até ser mais eficiente na preservação de nutrientes. Quanto mais rápido é o aquecimento, menos tempo existe para que as vitaminas se degradem. E vários estudos mostram que, quando se usa pouca água, o micro-ondas preserva muito mais vitamina C do que o método tradicional ao lume. No tacho, o contacto prolongado com a água e o calor leva a uma perda muito maior de nutrientes.

Por isso, não, o micro-ondas não estraga a comida, não a torna radioativa e não representa qualquer risco químico. 

RELACIONADOS
Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível
O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa
Adoramos a nossa air fryer, mas não passamos sem comida de tacho. E agora queremos esta panela
Tem vontade de comer algo doce depois de uma refeição? Especialistas recomendam isto
Nunca deve comer este alimento à tarde, alerta nutricionista. Estas são as horas ideais para as refeições
Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)
Truques para ter a cama sempre com a sensação de 'feita de lavado' (entre lavagens)
Mais Vistos
00:03:57
Secret Story
«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão
tvi
00:02:44
Secret Story
Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»
tvi
00:02:06
Secret Story
Enquanto Liliana provoca Leandro, este canta e dança literalmente na cara da concorrente
tvi
00:02:49
Secret Story
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Elsa Raposo
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
tvi
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Sónia Tavares mostra a "árvore de Natal mais original do ano" e faz furor: "Reflete um bocadinho a personalidade da Sónia"
selfie
Internacional
Acordo entre FPF e corretora sem licença em Portugal «cumpre requisitos legais»
maisfutebol