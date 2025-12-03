Facebook Instagram
O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa

Com a humidade e a chuva a atrasar a secagem da roupa, qualquer dica extra faz a diferença. Existe um truque fácil que pode acrescentar à rotina e que deixa a roupa seca num instante
Máquina de lavar
Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Com os dias húmidos e chuvosos, secar a roupa em casa é sempre um filme, sobretudo para quem não tem máquina de secar. Nesta altura do ano, qualquer truque é valioso para evitar odores indesejáveis e acelerar o processo de secagem.

A criadora de conteúdos @sorrialista partilhou no Instagram uma dica simples e surpreendentemente eficaz para eliminar o cheiro a mofo da roupa que ainda está húmida. O truque? Usar uma toalha seca na máquina de lavar.

Depois de terminar o ciclo normal de lavagem, coloque uma toalha turca seca junto com a roupa molhada e faça um novo ciclo de centrifugação de 10 a 15 minutos. A toalha irá absorver grande parte da humidade, deixando a restante roupa muito mais seca e com melhor cheiro.

Para resultados ainda mais rápidos, pode combinar esta técnica com um desumidificador colocado debaixo do estendal. Assim, a roupa fica seca num instante.

