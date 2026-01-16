Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha

Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar

Secar roupa dentro de casa nos dias mais chuvosos e húmidos pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Os estendais ocupam espaço, as peças demoram horas a secar e o vapor libertado acaba por se acumular nas paredes, criando o ambiente perfeito para o aparecimento de bolor e humidade.

Para ajudar a resolver este problema, a criadora de conteúdos @sorrialista partilhou uma dica prática que promete acelerar a secagem da roupa. Ao colocar a roupa suja na máquina de lavar, basta adicionar uma toalha de mãos ou uma toalha de banho normal.

O truque funciona porque a toalha absorve parte da humidade da roupa, tornando a secagem muito mais rápida. Com este método, muitas vezes é possível evitar recorrer à máquina de secar, poupando tempo, energia e evitando o cheiro de roupa húmida dentro de casa.