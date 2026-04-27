O que podemos comprar no supermercado com 10 euros? Comer melhor pode afinal sair mais barato

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Com o aumento do custo de vida, fazer compras no supermercado com um orçamento reduzido tornou-se um desafio para muitas famílias. Ainda assim, é possível comer de forma equilibrada sem gastar muito, e essa é a mensagem deixada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), através de uma publicação recente no Instagram.

A DGS sublinha que a chave está em dar prioridade ao essencial, escolhendo alimentos que fazem parte da chamada roda dos alimentos e evitando produtos que pouco acrescentam à saúde. Com cerca de 10 euros, é possível comprar vários básicos que permitem preparar refeições simples, nutritivas e económicas.

Entre os alimentos sugeridos estão pão, aveia, leite, ovos, grão, atum, massa, batata, arroz e hortícolas. A estes junta-se a fruta, com um custo médio de cerca de 1,80 euros por quilo, e a água, considerada a opção mais barata e saudável para hidratação. A sopa caseira surge também como uma alternativa económica, podendo custar cerca de 25 cêntimos por dose de 300 ml.

Para além das escolhas, a DGS alerta para alguns erros comuns que podem pesar no orçamento. Um dos principais é não verificar o preço por quilo dos produtos, o que dificulta a comparação real entre opções. Comprar alimentos fora da época, não planear as refeições semanais e optar por produtos desnecessários são outros comportamentos que podem aumentar a despesa.