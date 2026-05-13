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Placa vitrocerâmica e de indução
Placa vitrocerâmica e de indução

Placa de vitrocerâmica sem marcas de dedos? Este é o segredo para a deixar como nova
IOL
Há 3h e 20min
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Este é o segredo para deixar a placa vitrocerâmica como nova

As placas de vitrocerâmica tornaram-se presença habitual nas cozinhas modernas graças ao design minimalista e elegante. No entanto, apesar do aspeto sofisticado, mantê-las impecáveis nem sempre é tarefa fácil. As marcas deixadas pelos panos, os restos de gordura e o efeito baço no vidro acabam por ser um dos problemas mais comuns na limpeza diária.

Mas há um truque simples que está a conquistar os especialistas em limpeza: utilizar papel de cozinha seco no acabamento final da limpeza da placa.

De acordo com o site Trendencias, especialistas explicam que este método ajuda a eliminar as marcas que os panos tradicionais costumam deixar e devolve o brilho uniforme à superfície da vitrocerâmica. A diferença, garantem, nota-se sobretudo quando a luz natural incide diretamente sobre o vidro.

Um dos erros mais frequentes na limpeza destas superfícies é utilizar panos demasiado húmidos ou não secar corretamente a placa depois de aplicar o produto de limpeza. O resultado costuma ser uma película de manchas e marcas circulares que acabam por dar sensação de sujidade, mesmo depois da limpeza.

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Para além disso, alguns panos reutilizáveis podem deixar pequenas fibras ou acumular resíduos de gordura e detergente, contribuindo para um acabamento menos brilhante.

O papel de cozinha destaca-se pela capacidade de absorver rapidamente a humidade sem deixar marcas visíveis. Quando utilizado seco e com movimentos suaves, funciona como um polimento final, removendo os vestígios de água ou produto que permanecem na superfície.

Primeiro deve limpar a placa com um produto próprio ou com uma mistura suave de água morna e vinagre branco. Depois, basta passar uma folha de papel de cozinha seca para absorver a humidade e devolver o brilho ao vidro.

Especialistas alertam ainda que o uso excessivo de produtos químicos abrasivos pode desgastar o brilho natural da vitrocerâmica e até criar uma película gordurosa que atrai pó e dedadas.

Por isso, para a manutenção diária, muitos recomendam apenas água morna e algumas gotas de vinagre branco. O papel de cozinha surge então como o passo final essencial para garantir um acabamento mais limpo, uniforme e brilhante.

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