Especialistas explicam de quanto em quanto tempo deve limpar a máquina de lavar

A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia, mas também um dos mais esquecidos quando se fala em limpeza e manutenção. Apesar de a sua principal função ser lavar a roupa, especialistas alertam que o aparelho também precisa de cuidados frequentes para evitar maus cheiros, acumulação de bactérias e até avarias técnicas.
Citado pelo site Infobae, os fabricantes da LG, a Whirlpool e a Haceb, explicam que a limpeza regular da máquina melhora o desempenho do equipamento, prolonga a sua vida útil e garante lavagens mais eficazes.
Com o passar do tempo, os resíduos de detergente, amaciador, pelos, humidade e sujidade acumulam-se no tambor, nos filtros, nas borrachas e na gaveta do detergente. Essa acumulação pode provocar bolor, maus cheiros e comprometer o funcionamento do aparelho.
Para além das questões de higiene, a falta de manutenção pode originar problemas técnicos, como drenagem lenta, entupimentos ou falhas nos ciclos de lavagem. Os fabricantes sublinham ainda que uma máquina limpa consome menos energia e reduz o risco de manchas na roupa.
A recomendação varia conforme a utilização do aparelho, mas os especialistas aconselham uma limpeza profunda a cada poucos meses. No caso de máquinas usadas diariamente ou para cargas maiores, o ideal é limpar o tambor, os filtros e a gaveta do detergente pelo menos uma vez por mês.
Entre os principais passos recomendados pelos fabricantes estão a limpeza da gaveta do detergente com água quente e vinagre, a verificação do filtro de drenagem e a desinfeção da borracha da porta, uma das zonas onde mais facilmente se acumulam humidade e bactérias.
Também é aconselhado realizar ciclos de lavagem vazios com água quente e bicarbonato de sódio para eliminar odores e resíduos acumulados no interior do tambor.
Outro dos hábitos considerados fundamentais é deixar a porta da máquina aberta após cada lavagem, permitindo que o tambor areje e evitando a formação de bolor.