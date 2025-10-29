Facebook Instagram
Esta é a melhor forma de lavar a máquina de lavar por dentro. Só precisa de um ingrediente

Manter a máquina de lavar limpa é mais fácil do que imagina. Só precisa disto para evitar maus cheiros
Há 2h e 2min
Fotografia: Freepik

Manter a máquina de lavar roupa limpa nem sempre é uma prioridade, mas é essencial para garantir que continua a funcionar bem e que a roupa sai sempre fresca e bem cheirosa. Ao longo do tempo,é normal que este eletrodoméstico acumule resíduos de detergente, amaciador e humidade, o que pode provocar maus odores e afetar o seu desempenho.

De acordo com o site El Cronista, basta vinagre branco, um ingrediente que toda a gente tem em casa. Além de desinfetar, neutraliza odores e ajuda a eliminar a sujidade acumulada no tambor e nos condutos da máquina.

Para limpar, basta colocar uma chávena de vinagre branco no compartimento do detergente e ligar um ciclo de lavagem com água quente com a máquina vazia. O vinagre vai desinfetar e remover os resíduos acumulados. O ideal é repetir esta limpeza a cada seis meses para prolongar a vida útil da máquina e manter a roupa sempre limpa.

Para além disso, o vinagre pode ser usado na lavagem das peças, ajudando a suavizar tecidos, eliminar maus odores, fixar cores e desinfetar roupa delicada. Pequenos cuidados, como deixar a porta da máquina aberta após cada uso e limpar o tambor regularmente, ajudam a prevenir a acumulação de resíduos e mantêm o aparelho em ótimas condições.

