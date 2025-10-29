Estores sujos? É assim que deve limpá-los para os deixar como novos

Quem costuma limpar a casa sabe que há tarefas que se repetem todas as semanas, como limpar a bancada da cozinha ou a loiça da casa de banho. Mas há outras que vão ficando para trás e que raramente entram na lista de prioridades. Uma delas são os estores e as persianas.

Se pensar bem, há quanto tempo não faz uma limpeza a fundo a esta zona da casa? À primeira vista, pode não parecer importante, mas a falta de manutenção pode alterar o aspeto da fachada e, com o tempo, provocar acumulação de pó, bolor e bactérias, o que não é nada bom para a saúde.

De acordo com o site El Diário,, o ideal é limpar os estores e as persianas de dois em dois meses ou, no máximo, de três em três meses. E o melhor é que o processo é simples e pode ser feito sem grande esforço.

Para uma limpeza eficaz, vai precisar de:

um aspirador ,

, um pano de microfibra ,

, detergente de loiça ,

, uma escova de cerdas macias (ou uma escova de dentes antiga)

(ou uma escova de dentes antiga) e uma vassoura de cabo longo.

Comece por abrir com cuidado a caixa do estore, que fica por cima da janela — pode ser necessário remover alguns parafusos. Depois, baixe as lâminas até à altura que quer limpar e utilize o aspirador para retirar o pó e os resíduos maiores. Se não conseguir chegar a todas as zonas, recorra à escova.

De seguida, misture água morna com um pouco de sabão e passe um pano humedecido nessa solução sobre as lâminas, sempre de cima para baixo, para evitar que a sujidade caia nas partes já limpas. Em zonas mais difíceis, uma escova de dentes antiga pode ajudar.

Quando terminar, passe um pano apenas com água para retirar o sabão — um passo essencial para conservar os materiais e prolongar a durabilidade. Por fim, deixe o estore fechado até secar completamente, ou passe um pano seco para acelerar o processo.

E não se esqueça: feche a caixa do estore depois da limpeza. Ao repetir este cuidado a cada dois ou três meses, garante uma casa mais limpa, saudável e com um aspeto cuidado durante todo o ano.