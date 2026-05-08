Há quanto tempo não faz um ciclo de limpeza ao tambor da máquina de lavar? Estes conselhos podem ajudar

Máquinas de lavar a roupa têm função que muitos desconhecem e que ajuda a remover as nódoas mais difíceis

Quer poupar na fatura de eletricidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

Especialistas revelam os ciclos que devia (e não devia) usar na máquina de lavar

É um dos programas mais esquecidos da máquina de lavar roupa, mas pode fazer toda a diferença na limpeza, no cheiro da roupa e até na durabilidade do eletrodoméstico. O ciclo de limpeza do tambor continua a passar despercebido em muitas casas, apesar de ser essencial para manter a máquina em boas condições.

Foi precisamente sobre este tema que o criador de conteúdos Gastón Williams, da página decasa.style, decidiu alertar os seguidores, explicando para que serve esta função e porque deve ser utilizada regularmente.

Segundo o influencer, este ciclo ajuda a:

eliminar bactérias e fungos

remover restos de detergente e amaciador acumulados

prevenir maus odores

desobstruir condutas internas

prolongar a vida útil da máquina

Muitas máquinas mais recentes já incluem a opção “limpeza de tambor”, pensada especificamente para higienizar o interior do equipamento. No entanto, quem não tiver essa função também pode recriar um ciclo semelhante manualmente.

Gastón Williams recomenda selecionar uma lavagem de alta temperatura, reduzir as rotações para 400 e optar por apenas dois enxaguamentos. Mesmo que a máquina faça mais rotações ou enxaguamentos automáticos, garante que o importante é manter um ciclo quente e prolongado para limpar eficazmente o interior.

Veja o vídeo sobre como fazer: