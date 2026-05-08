Há quanto tempo não faz um ciclo de limpeza ao tambor da máquina de lavar? Estes conselhos podem ajudar

É um dos programas mais esquecidos da máquina de lavar roupa, mas pode fazer toda a diferença na limpeza, no cheiro da roupa e até na durabilidade do eletrodoméstico. O ciclo de limpeza do tambor continua a passar despercebido em muitas casas, apesar de ser essencial para manter a máquina em boas condições.
Foi precisamente sobre este tema que o criador de conteúdos Gastón Williams, da página decasa.style, decidiu alertar os seguidores, explicando para que serve esta função e porque deve ser utilizada regularmente.
Segundo o influencer, este ciclo ajuda a:
- eliminar bactérias e fungos
- remover restos de detergente e amaciador acumulados
- prevenir maus odores
- desobstruir condutas internas
- prolongar a vida útil da máquina
Muitas máquinas mais recentes já incluem a opção “limpeza de tambor”, pensada especificamente para higienizar o interior do equipamento. No entanto, quem não tiver essa função também pode recriar um ciclo semelhante manualmente.
Gastón Williams recomenda selecionar uma lavagem de alta temperatura, reduzir as rotações para 400 e optar por apenas dois enxaguamentos. Mesmo que a máquina faça mais rotações ou enxaguamentos automáticos, garante que o importante é manter um ciclo quente e prolongado para limpar eficazmente o interior.
Veja o vídeo sobre como fazer: