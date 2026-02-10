É assim que deve lavar as toalhas de banho para que fiquem com um toque iguais às dos hotéis

Conseguir toalhas de banho macias e fofas, como as dos hotéis, depende da forma como são lavadas. Especialistas em lavandaria alertam que o uso excessivo de detergente, a água dura e a secagem a temperaturas demasiado elevadas são as principais causas para as toalhas ficarem ásperas e rígidas ao longo do tempo.

Citado pelo site The Telegraph, os especialistas explicam que reduzir a quantidade de detergente é um dos passos essenciais, já que os resíduos se acumulam nas fibras e comprometem a suavidade. Lavar as toalhas separadamente do restante vestuário também ajuda a preservar a textura, evitando o desgaste causado pelo atrito com outras peças.

Para recuperar toalhas já endurecidas, a recomendação passa por uma limpeza profunda com bicarbonato de sódio, seguida de um ciclo de lavagem com vinagre branco, produtos que ajudam a eliminar nódoas e que deixam as fibras macias. Quanto à temperatura, os especialistas defendem lavagens a cerca de 40 graus, suficientes para garantir higiene sem danificar o tecido.

Com pequenos ajustes na rotina de lavagem, é possível prolongar a durabilidade das toalhas e manter um toque suave digno de hotel, mesmo em casa.