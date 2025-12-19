Manchas amarelas nas toalhas guardadas? Basta fazer isto para as deixar como novas

Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo

Quem só tira as toalhas mais especiais do armário em ocasiões como o Natal ou almoços importantes já passou, provavelmente, por esta situação: ao abrir o tecido, surgem manchas amarelas nas dobras.

Em declarações ao site Petit Chef, a especialista em cuidados do lar Begoña Pérez, conhecida, explica que estas marcas são, na maioria dos casos, resultado de gordura antiga que oxidou ao longo do tempo enquanto a toalha esteve guardada.

A verdade é que é possível recuperar estas peças sem recorrer a produtos agressivos. O método passa por amolecer primeiro o tecido, deixando a toalha de molho em água morna com um pouco de detergente, seguindo-se uma lavagem normal na máquina. Depois, a peça deve voltar a ficar de molho, desta vez em água quente com percarbonato de sódio, durante cerca de duas horas.

Após um novo ciclo na máquina, as manchas tendem a desaparecer e o tecido recupera o seu aspeto original. A especialista aconselha ainda a evitar a exposição ao sol durante o processo e a guardar sempre as toalhas completamente limpas e secas, para prevenir que o problema volte a surgir.