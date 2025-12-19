Facebook Instagram
Dicas

Manchas amarelas nas toalhas guardadas? Basta fazer isto para as deixar como novas

Toalhas guardadas durante meses podem ganhar manchas amarelas, mas há um método simples que ajuda a recuperar os tecidos antes das ocasiões especiais
IOL
Há 2h e 49min
Toalha de mesa
Toalha de mesa

Foto: depositphotos

Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo

Quem só tira as toalhas mais especiais do armário em ocasiões como o Natal ou almoços importantes já passou, provavelmente, por esta situação: ao abrir o tecido, surgem manchas amarelas nas dobras.

Em declarações ao site Petit Chef, a especialista em cuidados do lar Begoña Pérez, conhecida, explica que estas marcas são, na maioria dos casos, resultado de gordura antiga que oxidou ao longo do tempo enquanto a toalha esteve guardada.

A verdade é que é possível recuperar estas peças sem recorrer a produtos agressivos. O método passa por amolecer primeiro o tecido, deixando a toalha de molho em água morna com um pouco de detergente, seguindo-se uma lavagem normal na máquina. Depois, a peça deve voltar a ficar de molho, desta vez em água quente com percarbonato de sódio, durante cerca de duas horas.

Após um novo ciclo na máquina, as manchas tendem a desaparecer e o tecido recupera o seu aspeto original. A especialista aconselha ainda a evitar a exposição ao sol durante o processo e a guardar sempre as toalhas completamente limpas e secas, para prevenir que o problema volte a surgir.

 

RELACIONADOS
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Especialista alerta: ao fazer isto na sua máquina de lavar a roupa pode danificá-la rapidamente
Senhorio pode proibir animais de estimação? Advogadas esclarecem de uma vez
Mercadona dá mais uma semana de férias e um salário extra em 2026
Especialista alerta: ao fazer isto na sua máquina de lavar a roupa pode danificá-la rapidamente
Vai de férias em breve? Faça isto antes de sair de casa e evite surpresas desagradáveis
Mais Vistos
00:01:21
TVI - Em cima da hora
Última Hora - 9 feridos em ataque à faca
tvi
00:03:26
Secret Story
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
tvi
00:01:07
Secret Story
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
tvi
00:03:11
Dois às 10
Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Dicas
Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los
Mais Lidas
Nivea
A lata azul Nivea não é indicada para mulheres entre os 50 e 60 anos? Farmacêutica explica
versa
Cláudio Neves Valente
Português matou dois estudantes da Universidade de Brown e físico do MIT Nuno Loureiro
cnn
Tiroteio Lisboa
Tiroteio no Mercado de Benfica em Lisboa
Vera
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»
Tiroteio Lisboa
Tiroteio no Mercado de Benfica em Lisboa
Santa Clara
Santa Clara: «Fomos informados que a tecnologia de fora de jogo não funcionou»
maisfutebol