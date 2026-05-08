Tomar banho de manhã ou à noite? É isto que dizem os especialistas

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É uma daquelas discussões clássicas do dia a dia: é melhor tomar banho de manhã ou à noite? A resposta, segundo especialistas, não é tão simples e depende sobretudo do efeito que se pretende no corpo e na mente.

Em declarações ao site El Cronista, a especialista em psicologia, Shelly Carson, explica que o tomar banho de manhã pode ser particularmente útil para quem precisa de começar o dia mais desperto e focado. Para além disso, refere ainda que a água a temperatura moderada ajuda a “quebrar a inércia do sono”, promovendo maior alerta logo nas primeiras horas da manhã. Este efeito pode ser especialmente vantajoso para quem enfrenta rotinas exigentes, níveis elevados de stress ou tarefas que exigem criatividade e concentração.

Por outro lado, tomar banho à noite surge como uma estratégia eficaz para quem procura relaxar depois de um dia intenso. Segundo a mesma especialista, um duche morno ao final do dia ajuda o corpo a entrar num estado de transição para o descanso, facilitando o adormecer. A regulação da temperatura corporal, a diminuição do ritmo cardíaco e o efeito relaxante da água podem contribuir para uma melhor qualidade do sono.

Alguns estudos reforçam ainda que não existe um horário universalmente ideal para tomar banho. O mais importante é a consistência da rotina de higiene e a adaptação ao estilo de vida de cada pessoa.

A temperatura da água também desempenha um papel relevante neste processo. Partilhado pelo site El Cronista, uma investigação publicada no Journal of Physiological Anthropology indica que pequenas alterações na temperatura corporal antes de dormir podem influenciar positivamente a qualidade do sono. Especialistas em neurociência acrescentam ainda que o arrefecimento gradual do corpo está associado a um descanso mais profundo, tornando a escolha entre água quente ou fria igualmente relevante no resultado final.