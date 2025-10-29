Secar a roupa nunca foi tão fácil: o segredo está na máquina de lavar e numa simples toalha

Secar roupa dentro de casa nestes dias mais chuvosos e húmidos é sempre uma dor de cabeça. Os estendais ocupam espaço, a roupa demora uma eternidade a secar e o vapor libertado acaba por se acumular nas paredes, criando o ambiente perfeito para o aparecimento de bolor e humidade. Colocar a roupa molhada sobre os aquecedores pode parecer uma solução prática, mas na verdade diminui a eficiência do aquecimento e faz aumentar a conta da energia.

A boa notícia é que há uma forma simples de acelerar o processo sem recorrer ao secador de roupa. O site britânico Daily Wrap. revelou um truque com uma toalha que pode fazer toda a diferença.

Depois de lavar a roupa, basta colocar uma toalha seca dentro do tambor da máquina e ligar apenas o ciclo de centrifugação. A textura da toalha vai absorver parte da humidade das peças, deixando-as muito menos molhadas e reduzindo o tempo necessário para secar.

Quando terminar este passo, pendure a roupa num local bem ventilado, de preferência perto de uma janela aberta. O ar em circulação ajuda a eliminar a humidade mais depressa e evita a condensação, um dos principais motivos para o aparecimento de bolor dentro de casa.

Outro erro comum é colocar demasiadas peças juntas no estendal. Isso impede a passagem do ar e faz com que a roupa demore muito mais tempo a secar. Sempre que possível, aproveite a varanda ou o terraço para estender a roupa, mesmo nos dias mais frios. E, se não tiver alternativa senão secar no interior, escolha uma divisão com boa ventilação, evitando espaços fechados e sem circulação de ar.

Com este simples truque, secar roupa dentro de casa torna-se muito mais fácil — e o ambiente fica livre de humidade e maus odores.