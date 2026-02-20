Facebook Instagram
Dicas

Há uma forma mais simples de varrer a casa que deixa o chão impecável

Esta é a forma mais fácil para deixar o chão de casa impecável
IOL
Há 2h e 16min
Vassoura
Vassoura

Photo by Freepik

O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Se acha que varrer é sempre a mesma tarefa aborrecida, temos um truque simples que pode tornar a limpeza muito mais eficiente: colocar um saco de plástico na vassoura. Parece estranho, mas funciona, e quem já experimentou garante que faz toda a diferença.

Citado pelo site Ok Diario, muitas pessoas já aderiram a este truque. Basta um saco de plástico normal, daqueles do supermercado, que se coloca sobre as cerdas da vassoura e se prende com um nó. Ao passar a vassoura pelo chão, o plástico cria eletricidade estática, atraindo pó, cabelos, fiapos e outras partículas que normalmente escapam ou ficam a voar pelo ar. O resultado? Um chão mais limpo com muito menos esforço.

Este truque não se limita ao chão: funciona igualmente em sofás, camas ou outras superfícies macias. É uma forma prática, barata e ecológica de manter a casa limpa, evitando o uso excessivo de aspiradores ou vassouras elétricas.

Depois de varrer, pode reforçar a limpeza com produtos naturais como vinagre, limão ou bicarbonato de sódio para desinfetar e deixar um aroma agradável. 

 

RELACIONADOS
O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui
Há um hábito que os homens têm que incomoda a maioria das mulheres, revela inquérito
Aos 25 anos, esta jovem fatura mais de 200 mil euros por ano com um trabalho extra
Afinal podemos ou não usar cotonetes para os ouvidos? Especialistas explicam de uma vez
Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona
Mais Vistos
00:00:48
1ª Companhia
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
tvi
00:07:32
1ª Companhia
Filipe Delgado chocado com dança sensual de Soraia Sousa. E até corre para chamar alguém para assistir
tvi
00:22:08
1ª Companhia
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
tvi
00:04:16
1ª Companhia
Olhares, sorrisos e brincadeiras: Soraia Sousa e instrutor Joaquim próximos durante treino
tvi
Destaques IOL
Novidades
Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona
Novidades
Esqueça a Zara: rival da Primark tem os coletes tendência perfeitos para meia estação
Empreendedorismo
Aos 25 anos, esta jovem fatura mais de 200 mil euros por ano com um trabalho extra
Saude
Afinal podemos ou não usar cotonetes para os ouvidos? Especialistas explicam de uma vez
Mais Lidas
Emprego
Marta ganha 5.600 euros por mês num setor inesperado com falta de profissionais
versa
Novo aeroporto
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
cnn
Filho de ex-concorrente de reality show perde o dedo em acidente traumático. A história é de arrepiar
João Ricardo
João Ricardo assume estar apaixonado. Nem vai acreditar quem é a mulher que lhe roubou o coração «desde janeiro»
Joana Diniz
Cláudio Ramos questiona a Joana Diniz e João Ricardo aquilo que todos querem saber: «Chegaram a andar?». E houve resposta
EUA
Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa
cnn