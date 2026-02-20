Há uma forma mais simples de varrer a casa que deixa o chão impecável

O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Se acha que varrer é sempre a mesma tarefa aborrecida, temos um truque simples que pode tornar a limpeza muito mais eficiente: colocar um saco de plástico na vassoura. Parece estranho, mas funciona, e quem já experimentou garante que faz toda a diferença.

Citado pelo site Ok Diario, muitas pessoas já aderiram a este truque. Basta um saco de plástico normal, daqueles do supermercado, que se coloca sobre as cerdas da vassoura e se prende com um nó. Ao passar a vassoura pelo chão, o plástico cria eletricidade estática, atraindo pó, cabelos, fiapos e outras partículas que normalmente escapam ou ficam a voar pelo ar. O resultado? Um chão mais limpo com muito menos esforço.

Este truque não se limita ao chão: funciona igualmente em sofás, camas ou outras superfícies macias. É uma forma prática, barata e ecológica de manter a casa limpa, evitando o uso excessivo de aspiradores ou vassouras elétricas.

Depois de varrer, pode reforçar a limpeza com produtos naturais como vinagre, limão ou bicarbonato de sódio para desinfetar e deixar um aroma agradável.