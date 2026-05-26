Antes de ligar a ventoinha que estava guardada, limpe-a assim (pela sua saúde)

Uma ventoinha e gelo: conheça o truque simples para fazer um ar condicionado caseiro

Afinal, é ou não perigoso dormir com a ventoinha ligada?

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Com a chegada dos dias mais quentes, muitas ventoinhas voltam a sair da arrecadação ou do fundo do armário diretamente para refrescar a casa. Mas antes de carregar no botão de ligar, há um passo importante que não deve ignorar: a limpeza.

Embora possa parecer suficiente passar um pano pelo exterior ou usar ar comprimido para remover o pó visível, os especialistas alertam que isso não chega e pode até prejudicar a qualidade do ar dentro de casa.

De acordo com o site Good House Keeping, segundo o especialista Noah Pinsonnault, o verdadeiro problema está no interior da ventoinha.

“Pó, cabelos e resíduos oleosos acumulam-se nas pás e atrás da grelha ao longo do tempo, o que pode afetar o fluxo de ar e voltar a espalhar essas partículas pela divisão”, explica o especialista.

Como limpar corretamente a ventoinha

Para uma limpeza eficaz, o ideal é desmontar parcialmente a ventoinha, seguindo sempre as instruções do fabricante. Ainda assim, há alguns passos gerais que ajudam na maioria dos modelos:

Desligue a ventoinha da corrente antes de começar;

Retire a grelha frontal, se possível;

Use um aspirador com escova para remover o pó acumulado;

Limpe as pás e o interior com um pano de microfibra ligeiramente húmido;

Se necessário, utilize um pouco de detergente;

Deixe todas as peças secarem completamente antes de voltar a montar.

Os panos de microfibra são os mais recomendados, já que ajudam a prender o pó em vez de o espalhar.