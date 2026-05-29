Especialista dá 10 sugestões leves, frescas e saciantes para os dias de calor e pode comer “sem culpa”

Com a chegada das temperaturas mais altas, cresce também a vontade de consumir alimentos frescos, doces e refrescantes. A pensar nisso, a página de Instagram @fitform_pt partilhou uma lista com 10 sugestões leves e saciantes para ajudar a enfrentar os dias de verão sem cair em excessos.
Durante o calor, é normal apetecer gelados, doces, snacks e alimentos frescos. Ainda assim, a página sublinha que não é necessário viver entre a restrição alimentar e a perda de controlo, defendendo escolhas mais equilibradas e inteligentes.
Entre as sugestões apresentadas está um gelado proteico feito com fruta congelada e claras, um bavarois fit com gelatina zero e iogurtes proteicos, além de opções simples como melancia fria, morangos congelados ou skyr com frutos vermelhos.
A lista inclui ainda gelatina zero, smoothies proteicos frescos, água com gás, limão e gelo, bem como maçã fria com canela. Estas alternativas ajudam a controlar a fome e os desejos típicos do verão, sem comprometer os objetivos alimentares.