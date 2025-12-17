Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros

Vermelho, verde e muito brilho: inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo

É a cor tendência! Os 10 vestidos da Zara mais elegantes em castanho chocolate

O castanho chocolate é a cor tendência da estação e a Zara já apresenta várias opções elegantes nesta tonalidade. Reunimos 10 dos vestidos mais sofisticados disponíveis na loja, para todos os estilos e ocasiões.

A seleção inclui vestidos compridos, perfeitos para eventos formais, modelos em renda que acrescentam um toque de romantismo, e vestidos em cetim, ideais para quem procura brilho e sofisticação. Para looks mais descontraídos ou festas informais, há ainda vestidos curtos, elegantes e versáteis.

Se procura investir numa peça intemporal e ao mesmo tempo na moda, o castanho chocolate da Zara é a escolha ideal. Percorra a galeria acima e veja as várias opções.