Nunca mais deixe o seu vestido cair do cabide: esta é a forma mais fácil para pendurá-lo

Chega de roupas caídas: a solução é mais simples do que pensa
Hoje às 11:03
Faz compras de supermercado online? Estudo da DECO PROTeste revela qual é o mais barato

Muitas vezes, ao pendurar tops ou vestidos com alças nos cabides, as peças acabam por escorregar e cair. Este é um problema muito comum (e irritante) que acaba por deixar as pelas amarrotadas.

A criadora de conteúdos Ilenia Piscopo partilhou no Instagram uma forma simples e prática de pendurar este tipo de peças, evitando que escorreguem.

No vídeo publicado, Piscopo mostra a técnica, que tem vindo a receber atenção de utilizadores interessados em manter o armário mais organizado e funcional. Ora veja:

