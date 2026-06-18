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Todas quiseram saber de onde era este vestido de Inês Aires Pereira. E nós contamos tudo
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Vestido balão OYSHO: a peça versátil que promete dominar o verão

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A atriz Inês Aires Pereira fez sucesso com este vestido. Saiba tudo

Inês Aires Pereira voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez graças a um vestido de verão cheio de cor que usou num vídeo partilhado recentemente. O look não passou despercebido e foram muitos os seguidores que quiseram saber de onde era a peça.

A atriz acabou por revelar que o vestido pertence à marca Esticca. Com um padrão aos quadrados em tons de verde, roxo e amarelo, o modelo destaca-se pela estética alegre e descontraída, perfeita para os dias mais quentes da estação.

Comprido e fluido, o vestido conta com alças largas, decote redondo e um corte confortável que o torna uma opção versátil para diferentes ocasiões. Entre os detalhes que conquistaram as seguidoras estão ainda os bolsos frontais, o forro na zona do peito e as alças ajustáveis nas costas. No entanto o modelo encontra-se esgotado e estava disponível por 89 euros.

Apesar disso, a loja Esticca continua a apostar em peças leves, coloridas e inspiradas no verão. No site da marca consegue encontrar vestidos idênticos mas com outros padrões.

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