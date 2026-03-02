Facebook Instagram
Parece Bali, mas fica em Portugal. Uma influencer partilha onde fica este paraíso português

Este refúgio português com jardim um tropical que nos faz lembrar Bali é perfeito para relaxar
Há 2h e 29min
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

No coração do Ribatejo existe um lugar que a maioria dos portugueses ainda não conhece, mas que, uma vez descoberto, é difícil de esquecer. O Salvaterra Country House & Spa é um boutique hotel de luxo que combina o charme da região com um design contemporâneo e um ambiente verdadeiramente tropical, com mais de 185 espécies botânicas no seu jardim, incluindo a segunda maior coleção de bambu ornamental em Portugal, que nos faz lembrar Bali.

Foi através da conta de Instagram da influencer @bymafalda que muitos portugueses ficaram a conhecer este refúgio. O hotel alia suítes e vilas de luxo a um serviço completo de spa, oferecendo experiências que vão desde escapadinhas românticas a retiros de bem-estar.

O hotel dispõe de suítes e vilas com cerca de 30 m², todas com entrada e terraço privativos. Cada espaço está cuidadosamente equipado com cama dupla, banheira e chuveiro walk-in, lareira, TV com Netflix, máquina de café Nespresso e minibar.

O Salvaterra foi pensado para quem quer realmente desligar: piscina exterior aberta todo o ano, sauna, banho turco, jacuzzi e hot tub ao ar livre. O pequeno-almoço continental, com especialidades locais, está incluído, e o estacionamento é gratuito.

O hotel foi distinguido com 1 Chave Michelin, integrando o seleto grupo de apenas 55 hotéis em Portugal na edição inaugural do Guia Michelin de Hotéis. No Booking, a classificação é de 9,6, refletindo a satisfação dos hóspedes.

A localização é outro ponto forte. Passeios de barco no rio, visitas a quintas equestres, provas de vinho, voos de balão e a cidade gótica de Santarém, a apenas meia hora de distância, tornam o Salvaterra a base perfeita para explorar o Ribatejo.

Os preços rondam os 270 euros por noite, variando entre 187 euros e 318 euros. Para oferecer esta experiência, existem vouchers disponíveis no site oficial: duas noites por 500 euros ou três noites em época alta por 750 euros. Para mais informações, veja tudo aqui.

 

