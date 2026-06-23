O segredo para levar mais roupa nas viagens está nesta mochila de vácuo. E custa menos de 20 euros
ACTION - Mochila de viagem a vácuo
Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark
Reparar, hidratar e dar brilho: Mercadona tem ampolas que prometem deixar o cabelo incrível
Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa
Esta mochila de vácuo promete resolver um dos maiores problemas de quem viaja
Levar mais roupa sem precisar de uma mala maior parece um truque impossível, mas há uma novidade da Action que promete facilitar a vida a quem viaja. Trata-se de uma mochila com sistema de compressão a vácuo que está à venda por 19,95 euros.
A grande diferença desta mochila está no sistema de vácuo integrado. Depois de arrumar a roupa no compartimento próprio, basta utilizar a bomba incluída para retirar o ar e reduzir o volume das peças, criando espaço extra para levar mais artigos na mesma bagagem.
Com dimensões de 30 x 17 x 42 centímetros, esta mochila foi pensada para funcionar tanto como acessório do dia a dia como bagagem de mão compacta para escapadinhas de fim de semana ou viagens mais curtas.
Para além da funcionalidade de compressão, o modelo conta com vários compartimentos interiores e um bolso frontal, facilitando a organização dos objetos pessoais e permitindo encontrar tudo rapidamente. O design inclui ainda alças largas e uma pega robusta, pensadas para garantir maior conforto durante o transporte.
Disponível em várias cores, incluindo bege, preto e verde, a mochila combina praticidade com um visual moderno e discreto, adaptando-se a diferentes estilos.
Por menos de 20 euros, esta pode ser uma das soluções mais inteligentes para quem gosta de viajar de forma organizada e aproveitar ao máximo o espaço disponível na bagagem.