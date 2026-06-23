O segredo para levar mais roupa nas viagens está nesta mochila de vácuo. E custa menos de 20 euros

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Levar mais roupa sem precisar de uma mala maior parece um truque impossível, mas há uma novidade da Action que promete facilitar a vida a quem viaja. Trata-se de uma mochila com sistema de compressão a vácuo que está à venda por 19,95 euros.

A grande diferença desta mochila está no sistema de vácuo integrado. Depois de arrumar a roupa no compartimento próprio, basta utilizar a bomba incluída para retirar o ar e reduzir o volume das peças, criando espaço extra para levar mais artigos na mesma bagagem.

Com dimensões de 30 x 17 x 42 centímetros, esta mochila foi pensada para funcionar tanto como acessório do dia a dia como bagagem de mão compacta para escapadinhas de fim de semana ou viagens mais curtas.

Para além da funcionalidade de compressão, o modelo conta com vários compartimentos interiores e um bolso frontal, facilitando a organização dos objetos pessoais e permitindo encontrar tudo rapidamente. O design inclui ainda alças largas e uma pega robusta, pensadas para garantir maior conforto durante o transporte.

Disponível em várias cores, incluindo bege, preto e verde, a mochila combina praticidade com um visual moderno e discreto, adaptando-se a diferentes estilos.

Por menos de 20 euros, esta pode ser uma das soluções mais inteligentes para quem gosta de viajar de forma organizada e aproveitar ao máximo o espaço disponível na bagagem.