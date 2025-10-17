Segundo uma nutricionista, estes produtos da Mercadona são perfeitos para a dieta

Quando faltam ideias para uma alimentação saudável ou quando os rótulos de produtos saudáveis nos confundem, é sempre reconfortante ter uma nutricionista a validar as escolhas para o supermercado.
Desta vez, a nossa lista de compras para a próxima visita ao Mercadona ganhou novos itens, graças aos favoritos da nutricionista Joana Mendonça. A profissional partilha os seus produtos preferidos, todos saudáveis, ideais para cozinhar, para snacks ou para saciar a vontade de um doce.
Veja na galeria acima os produtos selecionados por Joana Mendonça.