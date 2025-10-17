Facebook Instagram
Segundo uma nutricionista, estes produtos da Mercadona são perfeitos para a dieta

Se está à procura de produtos que ajudem a manter a dieta sem complicações, esta nutricionista apontou 10 opções do Mercadona que fazem toda a diferença. Descubra quais são e como os incorporar na sua alimentação diária.

Joana Lopes
Há 3h e 39min
Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Quando faltam ideias para uma alimentação saudável ou quando os rótulos de produtos saudáveis nos confundem, é sempre reconfortante ter uma nutricionista a validar as escolhas para o supermercado.

Desta vez, a nossa lista de compras para a próxima visita ao Mercadona ganhou novos itens, graças aos favoritos da nutricionista Joana Mendonça. A profissional partilha os seus produtos preferidos, todos saudáveis, ideais para cozinhar, para snacks ou para saciar a vontade de um doce.

Veja na galeria acima os produtos selecionados por Joana Mendonça.

