"Acabam por ingerir mais calorias do que pensam": especialista alerta para erro frequente a comer salada

Esqueça as dietas milagrosas e os treinos excessivos. Para perder peso ou ganhar músculo de forma eficaz é preciso comer e treinar com inteligência, descansar bem e escolher os suplementos certos — é o que defende o treinador pessoal espanhol Juan Antonio Martín, conhecido nas redes sociais como @ntrenatonline.

Em declarações à revista espanhola Men's Health, o especialista explica que o ideal é incluir proteínas em todas as refeições, como iogurte grego com frutos secos e fruta ao pequeno-almoço, e prefere peixe ao jantar por ser mais leve para a digestão e favorecer o descanso.

O treinador alerta também para os falsos “alimentos saudáveis”: “Os produtos light quase não diferem em calorias dos normais”, sublinha. Mesmo as saladas podem enganar — “muita gente exagera no azeite e nas molhos. Acham que estão a comer saudável e acabam por ingerir mais calorias do que pensam”, explica.

Os hidratos de carbono são fundamentais para o bom funcionamento do organismo e para garantir energia durante o dia e nos treinos. “Se os cortas por medo de engordar, acabas por treinar pior e dificultas a perda de peso”.

Para além disso, o especialista alerta ainda para o consumo de calorias líquidas, como as de bebidas alcoólicas ou refrigerantes, que “têm muitas calorias, mas nenhum valor nutricional”.