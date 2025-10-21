Facebook Instagram
Dicas

"Acabam por ingerir mais calorias do que pensam": especialista alerta para erro frequente a comer salada

Pode parecer a opção mais saudável do menu, mas uma salada mal preparada pode arruinar a dieta
IOL
Hoje às 10:57
Este aspirador sem saco da Rowenta está 70€ mais barato (e tem 13 mil avaliações a confirmar que vale a pena)

Esqueça as dietas milagrosas e os treinos excessivos. Para perder peso ou ganhar músculo de forma eficaz é preciso comer e treinar com inteligência, descansar bem e escolher os suplementos certos — é o que defende o treinador pessoal espanhol Juan Antonio Martín, conhecido nas redes sociais como @ntrenatonline.

Em declarações à revista espanhola Men's Health, o especialista explica que o ideal é incluir proteínas em todas as refeições, como iogurte grego com frutos secos e fruta ao pequeno-almoço, e prefere peixe ao jantar por ser mais leve para a digestão e favorecer o descanso.

O treinador alerta também para os falsos “alimentos saudáveis”: “Os produtos light quase não diferem em calorias dos normais”, sublinha. Mesmo as saladas podem enganar — “muita gente exagera no azeite e nas molhos. Acham que estão a comer saudável e acabam por ingerir mais calorias do que pensam”, explica.

Os hidratos de carbono são fundamentais para o bom funcionamento do organismo e para garantir energia durante o dia e nos treinos. “Se os cortas por medo de engordar, acabas por treinar pior e dificultas a perda de peso”.

Para além disso, o especialista alerta ainda para o consumo de calorias líquidas, como as de bebidas alcoólicas ou refrigerantes, que “têm muitas calorias, mas nenhum valor nutricional”.

 

RELACIONADOS
Este aspirador sem saco da Rowenta está 70€ mais barato (e tem 13 mil avaliações a confirmar que vale a pena)
Comer só três grandes refeições ou várias pequenas ao longo dia: qual a solução mais saudável?
Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo
Falta menos de um mês para abrir uma das lojas Mercadona mais desejadas pelos portugueses
Quer perder peso? Médica explica os benefícios do jejum intermitente
Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso
Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso
Mais Vistos
00:06:33
Dois às 10
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
tvi
00:06:01
Dois às 10
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
tvi
00:04:44
Secret Story
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
tvi
00:42:31
Dois às 10
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Mais Lidas
Tatiana Boa Nova
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento
José Manuel Anes
Filha de José Manuel Anes fez publicações nas redes sociais a descrever o que tinha feito ao pai
cnn
Vera
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente
Marisa
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
Dois às 10
Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
tvi
Dois às 10
Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo
tvi