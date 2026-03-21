Nova plataforma digital quer facilitar o apoio à população idosa em Portugal

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Nasceu uma nova plataforma para simplificar o acesso a serviços essenciais para pessoas idosas e suas famílias, em todo o país. Chama-se Apoio sénior e tem como finalidade reunir num único espaço online, diferentes soluções de apoio à população idosa, em qualquer ponto do país.

Cuidados domiciliários e residências assistidas, a transporte especializado, reabilitação, terapias e equipamentos de apoio, são alguns dos serviços disponibilizados permitindo, assim, que os utilizadores encontrem rapidamente prestadores adequados às suas necessidades e localização.

“Encontrar apoio para um familiar sénior continua a ser um processo fragmentado, pouco transparente e emocionalmente exigente. A Apoio sénior nasce para simplificar esse caminho, aproximando famílias e prestadores de forma clara, informada e acessível”, explica a equipa responsável pela plataforma.

Pensada tanto para utilizadores finais como para familiares e cuidadores, a Apoio sénior posiciona-se como um ponto de partida confiável para quem procura soluções de apoio, sem intervir na prestação dos serviços ou na relação contratual entre as partes.

Ao submeter um pedido através da plataforma, os utilizadores passam a ser contactados diretamente por entidades que correspondem ao tipo de serviço procurado, facilitando a comparação de propostas e reduzindo o tempo e o esforço normalmente associados a este processo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.