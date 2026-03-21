Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Nova plataforma digital quer facilitar o apoio à população idosa em Portugal

A Apoio sénior é uma plataforma dedicada à divulgação de serviços de apoio à população idosa. Facilitar o acesso das famílias e cuidadores à informação e contribuir para uma resposta mais simples e eficaz aos desafios do envelhecimento em Portugal são os objetivos

Link To Leaders
Hoje às 11:00
idosos
idosos
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno

Outros artigos:

Nasceu uma nova plataforma para simplificar o acesso a serviços essenciais para pessoas idosas e suas famílias, em todo o país.  Chama-se Apoio sénior e tem como finalidade reunir num único espaço online, diferentes soluções de apoio à população idosa, em qualquer ponto do país.

Cuidados domiciliários e residências assistidas, a transporte especializado, reabilitação, terapias e equipamentos de apoio, são alguns dos serviços disponibilizados permitindo, assim, que os utilizadores encontrem rapidamente prestadores adequados às suas necessidades e localização.

“Encontrar apoio para um familiar sénior continua a ser um processo fragmentado, pouco transparente e emocionalmente exigente. A Apoio sénior nasce para simplificar esse caminho, aproximando famílias e prestadores de forma clara, informada e acessível”, explica a equipa responsável pela plataforma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pensada tanto para utilizadores finais como para familiares e cuidadores, a Apoio sénior posiciona-se como um ponto de partida confiável para quem procura soluções de apoio, sem intervir na prestação dos serviços ou na relação contratual entre as partes.

Ao submeter um pedido através da plataforma, os utilizadores passam a ser contactados diretamente por entidades que correspondem ao tipo de serviço procurado, facilitando a comparação de propostas e reduzindo o tempo e o esforço normalmente associados a este processo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

RELACIONADOS
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Media Capital Digital assinou protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Famílias cada vez mais digitais: IA, robots e realidade virtual mudam dinâmica familiar
Enganado por um amor que não existe: homem perde 200 mil euros em burla digital
Mais Vistos
00:01:24
Secret Story
Ariana canta em alto e bom som: «Esta noite na minha cama disseste que sim»
tvi
00:05:45
Secret Story
Beijos, carinhos e lençóis a abanar. Diogo e Ariana não se largam
tvi
00:01:44
Secret Story
Choro de desespero. Eva implora ao namorado Diogo que saia da cama de Ariana
tvi
00:02:51
Secret Story
À vista de todos. Diogo e Eva trocam carícias matinais
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Guerra
Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos
cnn
Fernanda serrano
«Escolhi ouvir-me»: Fernanda Serrano faz reflexão arrepiante sobre a vida
Irão
Seleção feminina do Irão recebida em festa após pedidos de asilo na Austrália
maisfutebol
Dieta
Esqueça a proteína: este nutriente está a conquistar os consumidores
cnn
Melânia Gomes
«Acordámos com a pior notícia»: Atriz acarinhada pelo público lança apelo importante que envolve as crianças
FC Porto
Farioli sobre a lesão de Diogo Costa: «Vamos tomar uma decisão em cima do jogo»
maisfutebol