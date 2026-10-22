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Setembro foi em grande! TVI conquista o digital e bate recordes

Hoje às 09:54

Os conteúdos da TVI, SELFIE e CNN Portugal marcaram a atualidade digital em setembro, com recordes de audiência, estreias de sucesso e uma forte aposta na informação e no entretenimento.

O mês de setembro ficou marcado pelo desempenho positivo das plataformas digitais do universo TVI, que reforçaram a sua presença junto dos portugueses através de conteúdos de entretenimento, ficção e informação.

TVI bate recordes e conquista audiências

A TVI voltou a destacar-se no digital, com os sites dos programas Dois às 10 e V+ TVI a baterem recordes.

A estreia de Big Brother All Stars foi um dos grandes motores de interesse do público, com os acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país a despertarem a curiosidade dos espectadores.

Na ficção, a estreia de Coração de Mãe também conquistou atenções, reforçando a ligação da TVI às audiências digitais.

O TVI Player continuou a ser uma plataforma de referência para quem pretende acompanhar ou rever os melhores momentos dos programas, permitindo ao público reviver as histórias e emoções que marcaram o mês.

SELFIE acompanha protagonistas e grandes acontecimentos

Setembro foi também um mês de grande atividade para a SELFIE, que esteve presente em vários dos principais acontecimentos do universo televisivo.

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A publicação acompanhou as gravações de Roda da Sorte, onde conversou com Cristina Ferreira, e entrevistou Manuel Luís Goucha e João Patrício, protagonistas de Fora do Baralho.

Na ficção, deu voz aos elencos de Coração de Mãe e Segredos de Família, acompanhando ainda as apresentações das novas grelhas da TVI e da CNN Portugal.

A SELFIE marcou também presença na Grande Final Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal® e acompanhou o percurso dos concorrentes expulsos do Big Brother All Stars.

As rubricas habituais continuaram a aproximar o público das figuras conhecidas. Em Escolhas by SELFIE, participaram Vasco Ribeiro, Tiago Aldeia, Carlos Félix, André Henriques e Carlos Gil. Já 5 Coisas que Ninguém Sabe Sobre Mim contou com Matay, Fernanda Serrano, Anabela e Manuel Luís Goucha.

CNN Portugal reforça procura por informação

A atualidade nacional e internacional impulsionou o desempenho digital da CNN Portugal durante o mês de setembro.

O aumento do custo de vida, a inflação e os preços dos combustíveis e da habitação estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores. A notícia mais lida neste âmbito destacou, contudo, os efeitos da descida do IRS anunciada pelo Governo.

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As análises dos comentadores da CNN Portugal também mereceram especial atenção, com destaque para Mário Centeno, na atualidade nacional, e Agostinho Costa, na análise internacional.

No panorama internacional, os desenvolvimentos dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a campanha eleitoral das eleições presidenciais no Brasil, estiveram entre os assuntos que mobilizaram os leitores.

Entre entretenimento, ficção e informação, setembro reforçou a relevância das marcas do universo TVI no digital, num mês marcado por estreias, recordes e conteúdos que conquistaram a atenção dos portugueses.

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