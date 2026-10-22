Setembro foi em grande! TVI conquista o digital e bate recordes

O mês de setembro ficou marcado pelo desempenho positivo das plataformas digitais do universo TVI, que reforçaram a sua presença junto dos portugueses através de conteúdos de entretenimento, ficção e informação.

TVI bate recordes e conquista audiências

A TVI voltou a destacar-se no digital, com os sites dos programas Dois às 10 e V+ TVI a baterem recordes.

A estreia de Big Brother All Stars foi um dos grandes motores de interesse do público, com os acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país a despertarem a curiosidade dos espectadores.

Na ficção, a estreia de Coração de Mãe também conquistou atenções, reforçando a ligação da TVI às audiências digitais.

O TVI Player continuou a ser uma plataforma de referência para quem pretende acompanhar ou rever os melhores momentos dos programas, permitindo ao público reviver as histórias e emoções que marcaram o mês.

SELFIE acompanha protagonistas e grandes acontecimentos

Setembro foi também um mês de grande atividade para a SELFIE, que esteve presente em vários dos principais acontecimentos do universo televisivo.

A publicação acompanhou as gravações de Roda da Sorte, onde conversou com Cristina Ferreira, e entrevistou Manuel Luís Goucha e João Patrício, protagonistas de Fora do Baralho.

Na ficção, deu voz aos elencos de Coração de Mãe e Segredos de Família, acompanhando ainda as apresentações das novas grelhas da TVI e da CNN Portugal.

A SELFIE marcou também presença na Grande Final Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal® e acompanhou o percurso dos concorrentes expulsos do Big Brother All Stars.

As rubricas habituais continuaram a aproximar o público das figuras conhecidas. Em Escolhas by SELFIE, participaram Vasco Ribeiro, Tiago Aldeia, Carlos Félix, André Henriques e Carlos Gil. Já 5 Coisas que Ninguém Sabe Sobre Mim contou com Matay, Fernanda Serrano, Anabela e Manuel Luís Goucha.

CNN Portugal reforça procura por informação

A atualidade nacional e internacional impulsionou o desempenho digital da CNN Portugal durante o mês de setembro.

O aumento do custo de vida, a inflação e os preços dos combustíveis e da habitação estiveram entre os temas que mais despertaram o interesse dos leitores. A notícia mais lida neste âmbito destacou, contudo, os efeitos da descida do IRS anunciada pelo Governo.

As análises dos comentadores da CNN Portugal também mereceram especial atenção, com destaque para Mário Centeno, na atualidade nacional, e Agostinho Costa, na análise internacional.

No panorama internacional, os desenvolvimentos dos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a campanha eleitoral das eleições presidenciais no Brasil, estiveram entre os assuntos que mobilizaram os leitores.

Entre entretenimento, ficção e informação, setembro reforçou a relevância das marcas do universo TVI no digital, num mês marcado por estreias, recordes e conteúdos que conquistaram a atenção dos portugueses.